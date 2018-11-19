Граждане России по праву рождения: депутат Госдумы «вписывает» Севастополь в законы РФ

Депутат Дмитрий Белик представляет в Государственной думе Севастополь. За два года парламентарий инициировал 86 законопроектов, большинство из них были поддержаны Госдумой. Белик раскрыл Федеральному агентству новостей свой депутатский секрет успеха.

— Дмитрий Анатольевич, 86 — число внушительное. Не каждый депутат может похвастаться такой статистикой. В чем секрет?

— Вопрос не в количестве законопроектов. Есть коллеги из других фракций, которые вносят порой яркие законопроекты, но оторванные от реальности, от потребностей россиян.

Секретов тут никаких нет — законы должны делать жизнь людей лучше, отвечать их запросам. И, если депутат сохраняет нормальный контакт со своими избирателями, он всегда будет загружен законотворческой работой. Я встречаюсь с десятками людей ежемесячно, и сами люди формируют мне законодательные запросы.

И ведь речь не всегда идет непосредственно о законах. Приведу пример: ко мне обратились несколько сотен бывших военнослужащих украинских вооруженных сил, которые не могли получить положенные им квартиры. Я направлял несколько писем на министра обороны РФ Сергея Шойгу, итогом моей работы стал указ президента РФ Владимира Путина, который позволил разрешить эту многолетнюю проблему. Вроде и не закон, но порядка 300 семей сегодня уже оформляют документы на свои квартиры. И вот таких вопросов, связанных с переходным периодом, у нас в Севастополе множество.

Кроме того, у меня есть отдельное, так сказать эксклюзивное, направление работы: введение Севастополя как города федерального значения во все законы Российской Федерации, где те или иные преференции есть для Москвы и Санкт-Петербурга, тоже городов федерального значения. Я сейчас анализирую весь этот массив нормативно-правовых актов и вписываю Севастополь через запятую в законодательство РФ. Это касается закона «О физической культуре и спорте», «О проведении переписи населения», о целом ряде статей в Кодексе об административных правонарушениях.

Кстати, некоторые нормы, которые действуют в Москве и Санкт-Петербурге, я, наоборот, стараюсь исключить. Например, штрафы за нарушение правил дорожного движения в этих городах в два раза выше, чем в среднем по России. И когда были определенные поползновения повысить штрафы и для Севастополя, я внес поправку, которая исключала эту норму. Севастопольцы не могут платить в два раза больше, чем остальные россияне, у нас реальная зарплата по региону — 20—25 тысяч рублей. Поэтому я убрал эту норму из соответствующего законопроекта.

Или есть общефедеральная норма об установке общедомовых приборов учета: вся Россия еще с 2012 года ставит счетчики на электричество, на воду и газ. Формально с 18 марта 2014 года эта норма распространялась и на Севастополь. Но объективно ни севастопольцы не были готовы платить за это, ни сами сети домов, которые попросту изношены, не позволяли установить приборы учета. Поэтому был внесен и принят законопроект, дающий отсрочку по установке общедомовых счетчиков для жителей Севастополя.

И таких примеров у меня достаточно много. Часто принимаемые законы касаются и севастопольцев, и крымчан. Вот такие особенности двух новых регионов России. Это основное направление работы и для меня, и для моих крымских коллег.

Недавний пример важнейшего, на мой взгляд, законопроекта — это внесенный в Госдуму документ, предусматривающий отсрочку на запрет по захоронению отходов в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Если говорить о ситуации во всех трех городах, то можно констатировать, что в них сложилась сложная ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Федеральное законодательство с 1 января 2019 года запрещает захоронение отходов в границах населенных пунктов, поэтому оставлять ТКО в Москве, Петербурге и Севастополе невозможно.

Говоря простым языком, у городов федерального значения нет разделения на сельскую и городскую зоны. А создавать мусорные полигоны в так называемых «городских» зонах с 1 января 2019 года нельзя. При этом мусорные полигоны в соседних регионах часто переполнены, а места для новых там просто нет. Необходимо создавать современные комплексы обращения с отходами. На реализацию этой задачи: от стадии оформления подходящих земельных участков для указанных объектов до их ввода в эксплуатацию — потребуется время, как раз до трех лет, которые мы закладываем в законопроекте.

У Севастополя ситуация немного иная. Для нашего города вопрос захоронения не стоит так остро, как в двух других городах федерального значения. У нас, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, уже начал свою работу единый оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами. И с начала года тарифы для населения за вывоз отходов существенно выросли. Законопроект даст правительству города возможность изменить сложившуюся ситуацию, это реальный шанс снизить тарифы.

— Отслеживаете ли вы правоприменение инициированных вами законов? О каких из них можно сказать, что они уже дали свои плоды?

— Отслеживаю, иначе зачем они нужны? Есть законопроекты, результат действия которых не просто виден через какое-то отдаленное время. Бывают ситуации, когда счет идет на дни. Так было в декабре 2017 года, когда заканчивался переходный период для винодельческих предприятий Севастополя и Крыма.

Есть очень серьезное различие между законодательством Украины и России в вопросе функционирования виноделов. До 2014 года наши частные предприятия брали в аренду у города так называемые целостные имущественные комплексы (ЦИК) — здания заводов, виноградники, линии розлива и т. д. А по российскому законодательству использование ЦИКов недопустимо. И если бы на полуострове не действовал переходный период с 2014 по 2017 года, то порядка 30 предприятий, арендующих ЦИКи, просто закрылись бы, а тысячи людей остались бы без работы.

В 2017 году переходный период должен был закончиться, и с 1 января 2018 года все виноделы оказались бы вне закона, тысячи их сотрудников — без средств к существованию, бюджеты — без сотен миллионов налоговых поступлений. Избежать этого удалось буквально в последние дни уходящего года. Хочу выразить слова благодарности моему коллеге Глебу Хору: он помог провести поправки, продлевающие переходный период еще на два года и, в итоге, избежать закрытия предприятий.

Поправки был проведены буквально в ручном режиме, оперативно согласованы с профильным комитетом, с правительством РФ и приняты. Тут отследить итог принятого законопроекта очень просто — 1 января предприятия не были закрыты, а люди не были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

— Скоро вас ждет региональная неделя. С какими вопросами придут к вам жители Севастополя?

— Люди, как и во всех регионах России, идут к своим депутатам с широчайшим спектром вопросов. Если откровенно, 95% из этих вопросов решает не принятие новых законов, а стимулирование к исполнению чиновниками уже действующих нормативно-правовых актов. Часто вопрос можно решить, лишь обратив внимание чиновника на проблемы простых людей. Собственно, депутаты претворяют в жизнь слова президента о том, что власти необходимо повернуться лицом к людям. Вот депутаты и занимаются этим «поворачиванием», если позволите такой неологизм использовать.

Если говорить о блоках проблем, с которыми приходят люди, то в основном они касаются пенсионного обеспечения, получения гражданства, вопросов оформления собственности. Фактически, это те вопросы, которые находятся на стыке украинского и российского законодательства. Мы же понимаем, что пять лет назад произошло событие, масштабное не только с геополитической точки зрения, но и в плане бытовых вопросов простых людей. Все вроде как знакомое: те же пенсии, те же вопросы наследования, те же документы на право собственности, — но есть тонкости, которые требуют разъяснения, притирки, если хотите. Я уже приводил пример украинских военнослужащих — подобных нюансов достаточно много.

Если говорить о проблемах, которые можно решить на законодательном уровне, то приведу пример возврата вкладов СССР. Практически ни один прием не проходит без этого вопроса от избирателей. Дело в том, что при Украине вклады СССР не возвращались, за исключением пиар-акции Юлии Тимошенко, которая выдавала очень короткий промежуток времени по 1000 гривен, в народе это называли «юлькиной тысячей». А в России есть соответствующий закон, есть процедура возврата вкладов Сбербанка СССР. По моему глубокому убеждению, севастопольцы и крымчане должны получить эти деньги, я разработал соответствующий законопроект. Сейчас идет сложная процедура согласования его с правительством РФ: есть вопросы у Минфина, у Банка России. Вопрос достаточно сложный, но я им занимаюсь.

— В ноябре пройдет заседание патриотической платформы «Единой России», где вы планировали обсудить законодательную базу, касающуюся подростковых субкультур. Что это за тема? В чем опасность? И что могут сделать законодатели?

— Вы задали очень важный, но сложный вопрос. Я прошу вас особо подчеркнуть, что все идеи, которые сейчас мной прорабатываются, требуют глубокого экспертного обсуждения, что и будет сделано в рамках «Патриотической платформы». Тем более, после трагедии в Керчи каждое высказывание на эту тему необходимо делать максимально осторожно и взвешенно.

После октябрьского заседания платформы, на котором обсуждался вопрос криминализации молодежной среды, я провел совещание в Севастополе с представителями МВД, ФСБ, Управления образования, Уполномоченного по правам ребенка, где мы обсудили ситуацию в целом и положение дел конкретно в Севастополе. Я могу сказать, что в нашем городе общая картина все же лучше. Это ведь город офицеров, военных моряков, достаточно дисциплинированный. Но у нас есть проблема с активными попытками воздействия на наших подростков со стороны Украины, такой проблемы нет в других регионах России. Только у нас и в Крыму.

Вот что могут сделать законодатели. Первое (это то, что я предложил на платформе) — это досудебная блокировка ресурсов, пропагандирующих криминальную романтику, массовые убийства и т. п. Этот механизм был протестирован год назад на «играх» типа «Синего кита». Я спросил у сотрудников ФСБ: был ли этот запрет тогда эффективен? Они признают, что это было очень удачное и, главное, действенное решение. Поэтому тут нужно двигаться в этом направлении.

Второе направление — защита нашей молодежи от подобной пропаганды в новых нацпроектах «Образование», «Демография», «Цифровая экономика». Необходимы средства на реализацию этих механизмов. Вписывать их в нацпроекты, создаваемые во исполнение майских указов президента — это очень перспективное направление. Тут стоит разработать единый курс для уроков ОБЖ в каждой школе, с разъяснениями опасностей и последствий вступлений в подобные паблики. Кроме того, в рамках этого блока можно систематизировать информационную работу, пропаганду здорового образа жизни, поддержку хороших молодежных объединений.

Третье: от коллег из МВД поступило предложение внести в Уголовный кодекс РФ понятие «причинение вреда здоровью несовершеннолетних посредством сети «Интернет». Это предложение требует широкого обсуждения с экспертным сообществом, и я уверен, что патриотическая платформа инициирует эти процессы.

Кстати, в контексте этого предложения была озвучена информация, что, кроме такого очевидного влияния на подростков через Интернет, как те же криминальные паблики, есть нехорошая тенденция доведения молодых девушек до истощения. Есть движение, которое в формате игры доводит подростков до анорексии, — тут вред здоровью очевиден.

Есть еще ряд предложений. Но, повторюсь, они требуют анализа и обсуждения с силовыми ведомствами и экспертами, в первую очередь детскими психологами.

— Сейчас Госдума рассматривает ряд важных законопроектов об упрощенном гражданстве для соотечественников. На своей странице в Facebook вы писали, что будете инициировать поправку в закон о гражданстве для севастопольцев по праву рождения. На какой стадии работа?

— 25 октября мы в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Президент будет иметь право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Также он упрощает получение гражданства РФ для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.

В первую очередь, новая норма может и должна быть направлена на введение миграционных льгот для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также применена для поддержки некоторых категорий севастопольцев и крымчан, которые до сих пор не получили российского гражданства.

Я неоднократно говорил о проблемах севастопольцев и крымчан, столкнувшимися с проблемами при получении гражданства РФ. Это и севастопольцы, которые на 18 марта 2014 года обучались в украинских вузах, работали на материковой части Украины, были в командировках или в гостях у родственников. Эти люди могли вернуться в Севастополь 19 марта, 1 мая, спустя год — жизненные ситуации бывают разные. Но сегодня их объединяют трудности с получением российских паспортов. Конечно, к каждому нужен индивидуальный подход, но в целом это ситуацию не меняет. Получается, что севастопольцы и крымчане у себя дома, на Родине, вынуждены проходить все обязательные процедуры, чтобы стать гражданами своей же страны.

22 октября президент Путин сказал, что Севастополь никогда не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Юридически севастопольцы всегда были гражданами России, становятся ими по праву рождения, и неважно, что написано в их свидетельствах о рождения советского, украинского, российского образцов. Если там есть фраза «место рождения — город Севастополь», то получение гражданства нашей страны может и должно стать чисто технической процедурой. Рассматриваемый сегодня законопроект сделает это возможным.

Аналогичные проблемы есть и у жителей ЛДНР, которые бегут в Россию от войны. Вы знаете об этих чудовищных случаях, когда наша миграционная система сбоит и высылает на Украину людей, которые воевали за ЛДНР, за Русский мир в широком смысле и бежали от преследования в Россию.

Последний (я надеюсь, что это последний случай) случай был буквально в октябре. 22 октября судья Лукояновского районного суда Нижегородской области Владимир Голуб постановил, что выходец из Одессы Максим Шадров, служивший снайпером в ополчении Донбасса и переехавший в родную ему Нижегородскую область к отцу, подлежит депортации на Украину за нарушение миграционного законодательства.

Я был вынужден обратиться к министру МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы Максима не высылали в лапы СБУ. Ведь в случае исполнения приговора суда на Украине Шадрова ждет неминуемое обвинение в терроризме и государственной измене. С применением физических методов воздействия на него могут быть получены ложные показания об участии в конфликте в Донбассе Вооруженных сил России, дискредитирующие ее на международной арене. В адрес Шадрова уже поступают угрозы от радикалов, которые предвкушают внесудебную расправу над ополченцем.

(14 ноября стало известно, что после обращения депутатов Госдумы РФ в прокуратуру ополченец ДНР был освобожден из-под стражи в Нижнем Новгороде. — Прим. ФАН.)

К слову, есть инициатива отменить обязанность соотечественников, въехавших в Россию в связи с преследованием в стране проживания, в том числе по языковому и религиозному факторам, выехать из России через 90 дней с возможностью повторного въезда только еще через 90 дней. Таким гражданам, например жителям Донбасса, просто опасно или некуда уезжать из России.

Я, со своей стороны, направил просьбу на имя министра МВД России — включить в проект указа президента РФ об иностранных гражданах, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, севастопольцев и крымчан, родившихся и проживавших на территории полуострова во времена СССР и Украины, а также граждан Украины, подвергающихся репрессиям на территории своей страны с марта 2014 года. Я надеюсь, что таким образом мы сможем снять широкий спектр проблем как наших соотечественников, так и жителей Севастополя и Крыма.