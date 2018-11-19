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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 10 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 10 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб

Дамаск, 19 ноября. Российские военнослужащие за прошедший день зафиксировали 10 нарушений режима перемирия в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 13. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

В ходе мониторинга российские наблюдатели зафиксировали 10 случаев стрельбы за прошедшие сутки в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

«Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 12, Латакия — 1», — говорится в документе.

Также в ведомстве уточнили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

Автор: Андрей Крылов
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