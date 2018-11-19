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Россия

Орешкин рассказал о задачах ЦСР для реализации майского указа

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Орешкин рассказал о задачах ЦСР для реализации майского указа

Москва, 19 ноября. Центр стратегических разработок будет заниматься поиском и разработкой решений для достижения национальный целей и реализации майского указа президента РФ, об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По словам Орешкина, ЦСР останется важной площадкой для дискуссий. Стратегические задачи ЦСР связаны с реализацией среднесрочных перспектив и с тем, как будут достигаться национальные цели развития. Центр займется мониторингом динамики выполнения майского указа.

«Главное — это анализ того, как мы движемся», — подытожил Орешкин.

Ранее Орешкин был избран председателем совета ЦСР. Совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития РФ. Об этом рассказал руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который ранее возглавлял ЦСР.

Автор: Софья Куликова
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