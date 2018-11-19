Обстановка в Сирии накаляется: ФАН публикует видео боев в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб

Дамаск, 19 ноября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб и рассказал о том, как обстоят дела в регионе.

Напомним, что Россия и Турция договорились создать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб в сентябре текущего года в рамках встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

По словам российского лидера, стороны договорились о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск.

Контроль демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения должна была осуществлять специальная патрульная группа, состоящая из турецких и российских военных подразделений.

Кроме того, была договоренность о выводе тяжелого вооружения, танков, орудия и реактивных систем огня с этой территории. Все оппозиционные группировки, находящиеся в регионе, также должны были уйти.

Однако, как сообщает наш корреспондент с места событий, турецкая сторона по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соглашению с Россией в отношении демилитаризованной зоны в Идлибе. В регионе продолжаются военные действия — это запечатлено на видео, оказавшимся в распоряжении ФАН:

Ряд протурецких радикальных формирований продолжают оставаться в районах демилитаризованной зоны и вести провокационные атаки сирийских правительственных войск. Так, командование террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность которой запрещена в России) «Хайят Тахрир аш-Шам» привело все службы в состояние боевой готовности. Кроме того, ночью в регионе продолжаются перестрелки между подразделениями САА и боевиками в районах Аз-Захра, Аль-Мансура, Рашидин, расположенных к западу от Алеппо. Таким образом, можно говорить о том, что сочинские соглашения не могут работать в полную меру ввиду ряда обстоятельств.

1 Организация запрещена на территории РФ.