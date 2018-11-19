СК РФ возбудил дело после гибели вице-спикера парламента Красноярского края

Красноярск, 19 ноября. Уголовное дело возбуждено после гибели вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко, тело которого было обнаружено сегодня утром около дома в центре Красноярска. Об этом сообщил источник в региональном ГСУСК.

В ведомстве отметили, что по итогам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства, потому что для более детального установления всех обстоятельств в рамках уголовного производства необходимо провести различные экспертизы, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что неподалеку от дома, расположенного по улице Декабристов, найдено тело вице-спикера краевого парламента. По информации следствия, в офисе и квартире погибшего были найдены предсмертные записки.