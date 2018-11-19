Москва, 19 ноября. Россияне выбрали лучшие автомобили 2018 года в нескольких категориях. Отмечается, что машины оценивались в «номинациях» «рабочие лошадки», «семейные», «надежные» и «современные».

Как пишет газета «Известия», лучшей «рабочей лошадкой» россияне назвали Lada Largus. Они оценили надежность автомобиля, доступность в обслуживании, а также экономичность. Самой надежной машиной россияне считают Toyota Land Cruiser Prado. По мнению населения страны, из-за эксплуатационных характеристик автомобиль не подведет в любой ситуации.

Лучшей машиной для семьи россияне считают Škoda Kodiaq. По мнению автолюбителей, автомобиль вместимый и безопасный, что важно для семейных поездок.

Кроме того, участники опроса заявили, что автомобиль Subaru Forester больше всех воплощает представление о современном автомобиле.