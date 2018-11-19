Сирия: ФАН публикует видео передачи гуманитарной помощи жителям Хомса

Дамаск, 19 ноября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), базирующийся на авиабазе Хмеймим, распределил гуманитарную помощь между сирийскими жителями. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Накануне российские военные вместе с гуманитарным грузом прибыли в село Хаза, расположенное в восточной части провинции Хомс.

По словам источника, мирные жители получили продовольственные товары. Кроме того, российскими медработниками им была оказана бесплатная медицинская помощь.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В данный момент главной проблемой людей, проживающих в освобожденной от террористов Сирии, является нехватка теплых вещей и топлива. Это крайне необходимо сейчас, когда наступают холода.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон в САР Аскольда Волошина, накануне российские военные передали жителям Хомса 50 одеял.

Ранее сообщалось, что российские офицеры провели благотворительную акцию в городе Алеппо, в рамках которой представители ЦПВС передали нуждающимся тонну свежего хлеба.

Кроме того, на прошлой неделе военные из ЦПВС провели гуманитарную акцию в центре для инвалидов войны в Дамаске. Раненые солдаты Сирийской арабской армии (САА), участвовавшие в военных действиях против террористических формирований и ставшие инвалидами впоследствии, получили от российской стороны теплые вещи, продовольственные продукты, а также специальные инвалидные коляски, которые облегчат им передвижение.

Всего за время присутствия российской стороны в Сирии было проведено 1993 гуманитарные акции, общий вес доставленного груза превысил 3122 тонн. Чаще всего российские военные доставляют сирийским жителям продукты, медицинские препараты, а также предметы первой необходимости.