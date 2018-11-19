Климкин прокомментировал новые поставки летального вооружения из США

Галифакс, 19 ноября. Украина ведет переговоры с США по вопросу закупки новой партии летального оружия, прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин на полях форума по международной безопасности в Галифаксе.

«Мы обсуждаем новые поставки летального вооружения», — рассказал министр, отказавшись уточнять детали.

По мнению украинского министра, наличие у Киева оружия американского производства оказывает психологическое давление на республики Донбасса. Как утверждает Климкин, американские противотанковые комплексы Javelin якобы «вынудили» Донецкую и Луганскую народные республики отвести свои танки подальше от линии соприкосновения в Донбассе.

В республиках Донбасса неоднократно указывали, что их вооружение находится на тех позициях, которые оговорены условиями, прописанными в минских соглашениях. При этом ДНР и ЛНР обращали внимание на то, что украинская сторона эти пункты не соблюдает.

«Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку Javelin были важными психологически. Мы заметили, что они отвели свои танки вглубь оккупированных территорий (Донбасса. — Прим. ФАН), опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае провокации», — заявил Климкин.

Глава МИД Украины указал также, что наращивание сил в Азовском море является основным приоритетом для Киева, пишет Defence News. В этой связи украинские власти намерены развивать военно-морские возможности, отметил министр.

Напомним, в 2017 году власти США одобрили поставки Украине вооружения, в том числе, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского президента Дональда Трампа за поставку и назвал комплексы «долгожданными». Американские специалисты были направлены для обучения украинских военных работе с Javelin.

Вооружение, по оценкам экспертов, требуется Киеву для войны в Донбассе против Донецкой и Луганской народных республик. Киев начал против них боевые действия в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине.

Кроме того, украинская сторона продолжает нападки на Россию из-за якобы «участия в конфликте в Донбассе» и «угрозы» в Азовском море. Москва не раз открыто заявляла о своей непричастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины и подчеркивала, что действует в Азове по международным нормам.