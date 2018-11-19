Инфляция по итогам года в РФ может превысить прогноз в 3,4%



Москва, 19 ноября. Инфляция по итогам года в России может превысить прогнозируемый уровень в 3,4%. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Кроме того, выше прогнозируемого значения может оказаться и курс доллара.

Орешкин пояснил, что сейчас риски относительно утвержденного прогноза оказались смещены вверх, и курсовая динамика развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. По его словам, это связано с ситуацией на глобальных рынках, с возможными санкциями.

При этом глава МЭР подчеркнул, что на инфляцию по итогам года изменения прогноза по курсу доллара сильного влияния не окажет.