Идол, тотем, объект поклонения: психолог объяснил, почему Украина одержима Путиным

Количество упоминаний имени президента РФ Владимира Путина в украинских СМИ вот уже пятый год превышает все мыслимые масштабы. В Киеве и Харькове, Одессе и Виннице каждый «чих на околице» связывают исключительно с Россией и ее лидером. В ряде случаев глава соседнего государства воспринимается украинцами едва ли не как божество, обладающее сверхъестественным влиянием на урожай, приплод скота и аварии изношенной инфраструктуры, на магическое превращение любой перемоги в зраду. В политической сфере Украины, судя по тематике местных СМИ, Путин также властвует безраздельно.

Буквально на днях вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, говоря об обмене пленными в Донбассе, призналась: ответ на вопрос, возможно ли чудо, сегодня находится в руках одного Путина. О лидере России ежедневно говорят на украинских телеканалах, его цитируют на радио и в газетах.

Об этой векторной тяге к Путину в медийной среде Украины и, в целом, в украинском обществе корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с социальным психологом, кандидатом психологических наук Александром Невеевым. Он объяснил, почему Украина одержима президентом России.

Негативизм как проявление зависимости

— Александр Борисович, после «Евромайдана» фигура российского президента обрела на Украине особый мистический ореол. Вы замечаете это?

— Действительно, на Украине наблюдается одержимость персоной Владимира Путина. Российский президент превратился там в символическую фигуру — в идол, в тотем, в объект поклонения. И, надо сказать, такое превращение сами украинцы даже не опровергают.

— Почему?

— Они действительно искренне считают, что Путин — такой «темный владыка», который имеет огромное влияние на процессы, которые происходят на Украине. Но, конечно, народ, который достиг самостоятельности и успешно конкурирует на европейской арене, вряд ли будет проявлять подобного рода одержимость.

— С чем же связана реальная самостоятельность народа и общества?

— Полная независимость, как правило, сопряжена с эмоциональным безразличием. Если вы от чего-то по-настоящему не зависите, то у вас не будут вызывать каких-то особых эмоций та или иная политическая фигура, страна или общественное движение.

— Негативная реакция украинского политикума на лидера России и на саму Россию говорит об обратном?

— А негативизм — это как раз одно из проявлений зависимости. Когда мы с чем-то очень активно и агрессивно боремся, когда не упускаем ни одного случая, чтобы не упомянуть того же Путина в негативном контексте, мы этим самым показываем, что зависим от этого человека, от этого символа. И с каждым годом уровень подобной зависимости на Украине возрастает.

Некомпетентность на грани сумасшествия

— С чем же Киев связывает образ Владимира Путина, на ваш взгляд?

— Путин в их случае символизирует не только самого себя. Хотя понятно, что он сильный лидер, опытный политик, который на международной арене уже многократно показал своей лидерство, умение искать нестандартные подходы к решению сложнейших проблем и выигрывать в очень сложных многоходовых играх. Но дело в том, что Путин прежде всего символизирует сильную Россию. И именно этот образ для Украины является опасным, с точки зрения украинских лидеров.

— А в чем конкретно они видят опасность?

— Они прекрасно понимают — стоит только отдать должное России и сказать «Да, это мощная держава, которая на равных может конкурировать с США и Европой», как огромное количество украинцев подумают: а зачем нам тогда в Европу? Может, мы все-таки обратно к России перейдем? Конечно, киевская элита вряд ли себе может позволить такое.

— Что же, в таком случае, может себе позволить киевская элита?

— Украинские политики демонстрируют некомпетентность на грани сумасшествия. Положим, вы хотите разрушить образ России как сильной державы. Но для этого не надо поминать ее в каждом репортаже, передаче и выступлении! Потому что влияние страны и влияние политика во многом определяется именно количеством упоминаний.

— То есть Киев сам расписывается в собственной слабости, наделяя Россию сверхъестественной силой...

— Если бы Украина всерьез верила в то, что Россия — это мыльный пузырь или, если угодно, колосс на глиняных ногах и скоро потеряет все свое влияние, то они не говорили бы так часто о нашей стране и о нашем лидере.

Человек с рулем на голове

— В предвыборной гонке на Украине лидирующие позиции занимает Юлия Тимошенко. Какова ваша характеристика этого претендента на президентское кресло?

— Это типичный представитель западной элиты. Человек беспринципный, прагматичный, способный переступить через все на свете ради достижения своих политических целей.

— При этом ее программа, как во время прошлых выборов, снова изобилует «обещалками» для украинцев.

— В этом смысле все, что говорит эта женщина с рулем на голове, нужно пропускать через очень серьезное сито… Но с Юлией Тимошенко, равно как и с Петром Порошенко, и с другими людьми, которые сегодня способны претендовать на лидерство на Украине, связана одна проблема. Большая часть представителей этой элиты именно в силу прагматизма прекрасно понимает, что на самом деле с Россией лучше было бы дружить. Целые отрасли украинской экономики в этом случае не загнулись бы. Но дело в том, что они не являются самостоятельными фигурами.

— Вы говорите об управлении ими извне?

— Не только Тимошенко с Порошенко, но и все прочие представители украинской политической элиты просто не могут действовать самостоятельно. Это чувствуется даже по тому, как они себя ведут. До конца самостоятельный человек не будет так заискивающе подстраиваться, заглядывая в светлые очи западных эмиссаров. В этом отношении, в случае Тимошенко мы наблюдаем, конечно, полную зависимость от Запада.

— Но под внешним управлением — не только Украина, но и целый ряд стран Европы.

— И в Европе есть огромное количество представителей элиты, которым не нужны антироссийские санкции, которые готовы к масштабному сотрудничеству с Россией. Увы, мощный внешний фактор в лице США не позволяет Украине и Европе дружить с Россией.

Юлия — больше мужчина, чем Петр

— Возвращаясь к Тимошенко, может ли сыграть ей на руку опыт удачного общения с Владимиром Путиным?

— У Юлии Тимошенко, действительно, большой опыт взаимодействия с президентом России. Чувствуется, что они нашли общий язык, что у нее нет такой истерической ненависти к Путину, которая есть у Порошенко. В этом смысле Юлия — просто больше мужчина, чем Петр Порошенко, это надо понимать. Ее психологический склад гораздо более подходит для политической деятельности.

— Звучит необычно. Вы не преувеличиваете?

— Нет. Но даже Тимошенко не способна в этих условиях действовать до конца самостоятельно. Если бы она даже и хотела улучшить ситуацию в Донбассе и интенсифицировать экономические отношения с Россией, то ей просто не дали бы этого сделать.

— В условиях выбора той или иной марионетки Запада на киевский трон, насколько для нас важна фигура будущего президента Украины?

— Не будем забывать, что в марте этого года Владимир Владимирович весьма наглядно продемонстрировал способности России фактически уничтожить Соединенные Штаты на поле боя. Конечно, представителям американской элиты абсолютно невыгодно наличие на мировой арене игрока, который способен стереть их с лица земли в случае военного конфликта. Поэтому надеяться на то, что мы замиримся с Западом и помиримся с Украиной, даже если к власти в соседней стране придут более адекватные люди, чем Петр Порошенко, к сожалению, не приходится.