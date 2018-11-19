Все мы люди, все бывает: Ширко прокомментировал задержание Аленичева из-за пьяной езды

Дмитрия Аленичева, главного тренера футбольного клуба «Енисей», который в этом сезоне впервые в своей истории выступает в Российской премьер-лиге, 17 ноября задержали в Красноярске за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Как сообщил красноярский портал Newslab.ru, сотрудники ДПС остановили Hyundai Santa Fe Аленичева после звонка местного жителя, который рассказал, что главный тренер ФК «Енисей» выпивал в одном из баров Красноярска, а потом сел за руль автомобиля.

Сообщается также, что Дмитрий Аленичев вел себя агрессивно и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но на него все равно составили административный протокол, а машину, за рулем которой он находился, отправили на штрафстоянку.

За езду в нетрезвом виде 46-летнему заслуженному мастеру спорта России грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет.

Экс-нападающий ФК «Спартак» Александр Ширко, игравший с Аленичевым в столичном клубе под руководством Олега Румянцева во второй половине 1990-х годов, в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что в современных профессиональных контрактах футболистов и тренеров прописаны подобные случаи и ответственность за них.

«Думаю, в контракте Дмитрия Аленичева есть пункт, в котором говорится о его ответственности за инциденты, которые порочат репутацию ФК «Енисей». И руководство клуба поступит в строгом соответствии с ним», — сказал Александр Ширко.

Футболист заметил также, что после скандала с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, которые сейчас находятся в СИЗО в ожидании суда по делу о драках в Москве, история с главным тренером «Енисея» тоже может вызвать широкий общественный резонанс.

«Все мы люди, и все бывает в жизни. Конечно, подобные случаи могут сказаться на репутации российского футбола в целом. Но очень важно, как информация об этом подается в СМИ, как это все муссируется. Посмотрим, что будет сейчас», — добавил Александр Ширко.

Добавим, что источник ФАН в ФК «Енисей» сообщил, что клуб в курсе произошедшей ситуации. Однако, по его информации, дополнительных санкций в отношении Аленичева не будет.