Президент Южной Осетии прибыл в Донецк на инаугурацию главы ДНР

Донецк, 19 ноября. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк для участия в церемонии инаугурации избранного главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР.

«Сегодня в Донецк с официальным визитом прибыл президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов для участия в церемонии инаугурации Дениса Пушилина 20 ноября», — сообщили в пресс-службе ДАН.

В ведомстве отметили, что Бибилов возложит цветы в парке имени первого главы ДНР Александра Захарченко, погибшего в результате теракта, и к памятнику погибшим гражданам ДНР.

Напомним, выборы в ЛНР и ДНР прошли 11 ноября. По итогам голосования победу на выборах главы ДНР одержал Денис Пушилин с 60,85% голосов. Всего в гонке за пост главы республики участвовали пять кандидатов.

За ходом выборов в ДНР следили наблюдатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам выборов наблюдатели сообщили, что голосование было честным и прозрачным, а выборы в республике могут служить примером истиной демократии.

Наблюдатель от Южной Осетии Алан Джуссоев в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что он успел посетить шесть участков, на всех был продемонстрирован высокий уровень организации. Также Джуссоев отметил особенно высокую явку на выборах главы ДНР.