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Политика

В Крыму ожидают визит крупной делегации из Африки

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В Крыму ожидают визит крупной делегации из Африки

Москва, 19 ноября. Представители 30 стран африканского континента посетят Республику Крым в апреле 2019 года. Отмечается, что в состав делегации войдут около 70 человек. В Крым для участия в V Ялтинском международном экономическом форуме приедут политики и представители бизнеса, включая руководителей государств и самопровозглашенных республик.

Как пишет газета «Известия», на сессиях с представителями делегации будет обсуждаться в том числе вопрос признания статуса Крыма. Мероприятие пройдет с 17 по 20 апреля.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах.

В Крыму ожидают визит крупной делегации из Африки

Автор: Алия Садыкова
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