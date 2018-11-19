Ученые рассказали о влиянии объятий на организм человека

Берлин, 19 ноября. Во время объятий происходит выделение особых химических веществ, которые оказывают благотворное воздействие на организм человека, такой жест является свидетельством любви и поддержки, действующим на эмоциональную зону мозга. К такому выводу пришли ученые из Рурского университета в Бохуме.

По результатам исследований, которые провели иностранные специалисты, стало известно о том, что объятия – это не просто действия, а еще и биохимическая реакция. Во время такого жеста включается активность моторной и эмоциональной сетей в мозге человека.

При этом ученые отметили, что во время объятий, как правило, задействована так называемая «ведущая рука», которая инициирует жест. В большинстве случаев, подметили исследователи, объятия начинаются с правой руки. Но и левая играет немаловажную роль, с нее люди зачастую начинают жест в эмоциональных ситуациях вне зависимости от их положительного или отрицательного оттенка, передает Planet Today.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что объятия, которые контролируются двумя нейронными сетями – моторным контролем и эмоциональной обработкой, оказывают сильное воздействие на эмоциональное состояние человека. Они полезны при снятии дискомфорта, а также помогают проявить теплые чувства, заключили исследователи.

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