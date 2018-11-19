И так можем дотянуться до США: в Совфеде отвергли идею вернуть военную базу РФ на Кубу

На Западе опасаются, что Российская Федерация может вновь создать военные базы на территории Кубы. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на американский Джеймстаунский фонд.

По мнению сотрудников исследовательской организации, размещение военных баз в регионе может стать ответом Москвы на угрозы со стороны Дональда Трампа, который заявлял о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Подобные предположения настораживают руководство вооруженных сил стран Запада, так как именно в связи с появлением на Кубе советских ракет с ядерными боевыми блоками в 1962 году произошел Карибский кризис.

Предпосылками для опасений Запада стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в столицу России и его встреча с Владимиром Путиным. Военное сотрудничество двух стран, по мнению СМИ, наводит на мысли о том, что для наблюдения за работой ВМС США в Карибском регионе Российская Федерация может открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, закрытый 16 лет назад.

Комментируя сообщение Daily Star, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей с уверенностью заявил, что вариант с размещением ядерных ракет на Кубе не рассматривается.

«Странно слышать подобные высказывания со стороны западной прессы, так как, по моей информации, такие темы официально не поднимались в ходе этого визита (президента Кубы в РФ. — Прим. ФАН). А потом, нас не так часто посещают кубинские лидеры, да и мы там бываем достаточно редко, намного реже, чем американцы бывают у своих ближайших союзников. Поэтому я думаю, что этот таблоид специально пытается приподнять градус антироссийской истерии, так как в данный момент эта тема даже не рассматривается», — пояснил сенатор.

По словам собеседника ФАН, в размещении баллистических ракет средней дальности на территории Кубы «просто нет смысла». Кроме того, именно сейчас Российской Федерации и США необходим конструктивный диалог по ДРСМД.

«Сейчас самое главное — начать переговоры по РСМД. Пока еще есть шанс продвинуться в этом направлении. Ну и еще: те виды ракетно-ядерного вооружения, которые год назад наш президент показал в своем обращении к Федеральному собранию, говорят о том, что мы спокойно можем ими обходится. Они делают доступной любую, даже самую удаленную точку земного шара. Поэтому смысла нет подтягивать ядерные ракеты к Америке — Россия и так может дотянуться», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, визит Диаса-Канеля в Россию проходил с 1 по 3 ноября. Лидер Кубы провел рабочую встречу со своим российским коллегой, председателем правительства Дмитрием Медведевым, а также спикерами обеих палат парламента — председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.