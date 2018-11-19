Орешкин сменил Кудрина на посту главы ЦСР

Москва, 19 ноября. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин избран новым председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом заявил его предшественник, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я сегодня сложил свои полномочия председателя совета», — заявил Кудрин журналистам.

По его словам, совет принял его отставку и одновременно с этим принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Минэкономразвития главу ведомства Максима Орешкина. Кроме того, министра избрали на пост председателя совета ЦСР.

Напомним, Центр стратегических разработок был создан в 1999 году. В разное время его руководителями были Герман Греф, Дмитрий Козак и Дмитрий Мезенцев. Кудрин занял пост главы ЦСР в 2016 году.