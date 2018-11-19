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МЧС РФ сообщило о резком росте числа погибших при пожарах детей

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МЧС РФ сообщило о резком росте числа погибших при пожарах детей

Москва, 19 ноября. Министерство чрезвычайных ситуаций России наблюдает стремительный рост гибели детей в результате пожаров в текущем году. Об этом в понедельник в рамках селекторного совещания заявил руководитель ведомства Евгений Зиничев.

«В текущем году произошло более 110 тыс. пожаров, на которых погибло более 300 детей. За такой же период 2017 года погиб 281 ребенок. Это недопустимо, ситуацию надо менять», — подчеркнул российский министр.

Глава МЧС России потребовал от сотрудников ведомства усилить профилактику среди граждан, особенно среди многодетных и неблагополучных семей.

При этом он призвал обратить внимание на жилые дома с плохой пожарной ситуацией, речь также идет о домах в селах.

Напомним, с начала этого месяца в России участились случаи гибели детей при пожарах. Так, 3 ноября в селе Старый Буян под Самарой погибли трое детей, 4 ноября в Новосибирской области — двое детей, 6 ноября в городе Юрге на Кузбассе погибли шесть детей.

Автор: Андрей Крылов
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