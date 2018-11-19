Названы регионы России, где лучше всего организуют отдых для детей

Москва, 19 ноября. Москва, Краснодарский край, Нижегородская, Свердловская и Московская области, а также Санкт-Петербург стали лучшими российскими регионами по организации детского отдыха. Об этом говорят итоги исследования, которое было проведено «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня».

Отмечается, что специалисты оценили все российские регионы. Они анализировали данные по 12 критериям в рамках трех ключевых направлений. Это доступность услуг организаций отдыха и оздоровления детей, работа в таких учреждениях профессиональных кадров, а также обратная связь между государственными структурами, общественными объединениями и гражданами по этому направлению.

Первыми в рейтинге оказались Москва, Кубань и Нижегородская область. Кроме того, хорошие показатели у Свердловской области, Подмосковья и Петербурга. Худшие показатели продемонстрировала Адыгея.