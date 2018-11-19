Володин встретится с послами стран Африки в Москве

Москва, 19 ноября. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин проведет встречу с послами стран Африки в понедельник в Москве. Участие во встрече примут представители 43 африканских стран, об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Главной темой встречи станет развитие межпарламентского диалога РФ и стран Африки. Также в ходе переговоров будут затронуты вопросы энергетики, образования и здравоохранения.

В Госдуме отметили, что за последнее время количество межпарламентских контактов между РФ и странами Африки сильно возросло. В октябре прошлого года прошла встреча депутатов Госдумы РФ с представителями парламентских делегаций африканских стран в рамках 137-й Ассамблеи МПС. Кроме того, главы африканских делегаций в июне текущего года посетили Москву и приняли участие в Международном форуме «Развитие парламентаризма».