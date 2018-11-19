США готовят защиту от «русских хакеров»: Трамп подписал закон о создании Агентства кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп подписал в конце прошлой недели «Закон 2018 года об Агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктур», который значится в списке законодательных актов под кодом H.R. 3359.

Да — появится еще одна структура, призванная «победить Россию и ее зловредных хакеров»; новый институт будет создан на базе министерства внутренней безопасности США. Три отдела новой организации будут заниматься защитой инфраструктуры, обеспечением кибербезопасности и будут реагировать на чрезвычайные ситуации.

Федеральное агентство новостей уже рассказывало о том, как промывают мозги американцам в рамках специальных «политинформаций», рассказывая о том, что энергетические блэкауты в ряде штатов и даже коммунальные проблемы — «дело рук России». Новое ведомство должно не позволить «русским хакерам», например, повредить канализацию в Айове.

Кирстен Нильсен, глава министерства внутренней безопасности США, давно уже била в набат и билась за дополнительное финансирование.

«Появляются все новые киберугрозы, — утверждает глава МВБ, — и мы должны убедиться, что должным образом готовы защищать американскую инфраструктуру от угроз цифровых и физических».

В августе вице-президент Майкл Пенс призвал к созданию нового федерального ведомства, занимающегося вопросами обеспечения безопасности в киберпространстве, и просил Конгресс одобрить создание такой структуры в рамках МВБ. В октябре проект одобрил Сенат, а 14 ноября за его создание проголосовала Палата представителей.

Что же, теперь американцы будут «надежно защищены». О том, сколько еще структур работают в США по теме «борьбы с хакерами», я обязательно расскажу на днях. Удивительно, но проблемы на промежуточных выборах 6 ноября в этот раз с русскими связывать не стали — несмотря на то, что в двух штатах (Флорида и Джорджия) голоса избирателей считали и пересчитывали больше 10 дней — и об этом мы тоже расскажем отдельно.

Пока же — слово Дональду Трампу, который отлично пошутил об этом в своем аккаунте в Twitter.

«То есть они только сейчас нашли новые голоса во Флориде и Джорджии, хотя выборы прошли во вторник? — с недоумением написал американский президент. — Давайте обвиним в этом русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!»