Поют с чужого «Голоса»: эксперт объяснил, зачем иноагенты и «навальнисты» пытаются раскачать Татарстан

Признанное иностранным агентом общественное движение «Голос», созданное якобы для защиты прав избирателей, а также его сторонники из числа последователей скандального блогера Алексея Навального попались на очередных фальсификациях. На этот раз они распространяли фейковые новости и фальшивые фотографии о якобы вбросах бюллетеней в ходе состоявшихся в воскресенье местных референдумов в Татарстане, посвященных вопросам самообложения.

В качестве «доказательств» вбросов «Голос» и «навальнисты» в своих информационных сообщениях использовали одну единственную неизвестно откуда взятую фотографию прозрачной урны для голосования, внутри которой видны бюллетени. При этом одна и та же фотография использовалась для иллюстрации якобы зафиксированных нарушений сразу в трех районах Татарстана — Лаишевском, Нурлатском и Пестречинском.

Однако, как сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, эта фотография вообще не имеет никакого отношения к референдумам, которые прошли в регионе 18 ноября 2018 года. ЦИК Татарстана расценивает этот информационный вброс как неумелую попытку дискредитировать и сами выборы, и доверие жителей республики к их результатам, говорится на сайте республиканского Центризбиркома.

Движение «Голос» и последователи Алексея Навального сознательно мутят воду в Татарстане, пытаясь фейковыми фотографиями убедить людей в фальсификации местных выборов, но их проплаченные попытки раскачать там ситуацию тщетны, считает политолог Андрей Кошкин.

По мнению политолога, это очередная попытка связанных с Западом деструктивных сил дискредитировать политические процессы, происходящие в России, и попытаться спровоцировать людей на уличные акции.

«Инсинуации в попытках любой ценой дискредитировать в России выборный процесс давно уже не новость, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Люди, которые, извините за каламбур, поют с чужого «Голоса», в том числе такие, как немногочисленные последователи политического трупа Навального, в России были всегда. Их задача — не просто дискредитировать выборы: они мечтают дестабилизировать ситуацию в нашей стране вплоть до провоцирования взаимного противостояния наших граждан».

По словам эксперта, есть определенные силы на Западе, которые финансируют подобные попытки, надеясь любой ценой добиться смены власти в России.

«Но как Запад ни старается поддержать финансами таких иноагентов, как движение «Голос» и последователи Навального, у них ничего не получится — их мечтам «раскачать лодку» не суждено сбыться», — отметил политолог.

По словам Андрея Кошкина, хотя действия «Голоса» и «навальнистов» уже заранее проплачены, ничего путного предъявить они не могут за отсутствием фактов.