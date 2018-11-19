Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты | 19 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты Решим вопрос без доллара, Россия и Вьетнам продолжат практику использования национальных валют при расчетах во внешнеэкономической деятельности. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой в Ханое. Кроме того, премьер-министр заявил, что мировая торговая система поставлена под удар из-за действия ряда стран, в том числе США.

Минэнерго РФ установило предельные цены в соглашении с нефтяниками В соглашении с нефтяными компаниями зафиксированы максимальные цены об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Цены могут снижаться при изменении рыночной ситуации. Глава ведомства добавил, что сейчас ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, в том числе благодаря снижению цены на нефть на мировом рынке и нетбеком между экспортом и внутренним рынком.

РЦПС передал гуманитарную помощь жителям Хомса Главной проблемой людей, проживающих на освобожденной от террористов территории в Сирии, является нехватка теплых вещей и топлива. Российский Центр по примирению враждующих сторон, распределил гуманитарную помощь между местными жителями. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Наши военные раздали продовольственные товары, а накануне жителям Хомса доставили 50 одеял.