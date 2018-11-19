Жириновский отреагировал на сообщения о росте цен на колбасу

Москва, 19 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил надежду, что рост цен на колбасные изделия отразится на качестве данного продукта. Об этом депутат Государственной думы сообщил в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, это отразится и на качестве. В колбасе сегодня полно химии, сплошь ГМО, соя, а настоящих ингредиентов мало. Я где только не покупал — везде одно и то же», — заявил парламентарий.

При этом Жириновский отметил аналогичную ситуацию в Европе, куда отправляют второй сорт. Депутат подчеркнул, что «есть такую колбасу просто нельзя».

«Может, более высокая цена хотя бы скажется на качестве», — рассчитывает Жириновский.

Как сообщала газета «Известия», в российских магазинах из-за введения новой системы субсидий и сборов для производителей продуктов питания может практически на 30% подорожать колбасная продукция. Отмечалось, что данную систему субсидий и сборов хотят внедрить в рамках программы «Укрепление общественного здоровья».

Такая идея предусматривает появление акциза на сосиски, колбасы, а также бекон в размере 160 рублей на один килограмм продукции. Полученные денежные средства планируют направлять на удешевление продуктов здорового питания.