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Экономика

Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты во внешнеэкономических операциях

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Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты во внешнеэкономических операциях

Ханой, 19 ноября. Россия и Вьетнам продолжат практику использования национальных валют при расчетах во внешнеэкономической деятельности. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой в Ханое.

По его словам, все эти вопросы обсуждались с вьетнамской стороной. Кроме того, Медведев подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли позволило нарастить товарооборот до значительных сумм. По данным председателя правительства, в прошлом году он вырос более чем на треть и продолжает увеличиваться в 2018 году.

В сентябре президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. По итогам переговоров стороны договорились о расширении использования национальных валют.

Лидеры двух стран пришли к соглашению о взаимодействии в вопросах расширения номенклатуры встречных товарных поставок, в особенности по части увеличения доли наукоемкой и технологической продукции.

Россия и Вьетнам продолжат использовать нацвалюты во внешнеэкономических операциях

Автор: Алия Садыкова
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