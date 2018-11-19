Астанинская встреча по Сирии на уровне президентов РФ, Турции и Ирана пока не планируется

Москва, 19 ноября. Встреча по Сирии на уровне лидеров стран-гарантов перемирия в Астане пока не готовится. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее в МИД Казахстана сообщили о подготовке 11-й международной встречи высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса. По словам главы министерства Кайрата Абдрахманова, Россия, Турция и Иран договорились провести ее 28-29 ноября.

Ушаков уточнил, что встреча в астанинском формате (в него входят РФ, Турция и Иран. - Прим. ФАН) пока не готовится.

«Президентский уровень не готовится по крайней мере», — подчеркнул он.

Напомним,переговоры в Астане по урегулированию конфликта в Сирии были инициированы российским президентом Владимиром Путиным. Первый раунд прошел в конце января 2017 года. На четвертом раунде в мае прошлого года стороны подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

В настоящее время главной на повестке дня стоит вопрос о ситуации в провинции Идлиб, а также вопрос о возвращении беженцев в Сирию.