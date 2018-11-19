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Россия

Минэнерго РФ установило предельные цены в соглашении с нефтяниками

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Минэнерго РФ установило предельные цены в соглашении с нефтяниками

Москва, 19 ноября. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в соглашении с нефтяными компаниями зафиксированы максимальные цены. По словам главы ведомства, цены могут снижаться при изменении рыночной ситуации. Об этом Новак рассказал журналистам.

«Что касается цен, которые зафиксированы в соглашении, — есть приложение, это не те цены, по которым обязаны поставлять, это максимальные цены. В соглашении прописано, что не выше этих цен», — пояснил глава Минэнерго.

Новак отметил, что компании могут снижать цены в зависимости от того, как будет складываться нетбек и ситуация на рынке. Глава ведомства добавил, что в настоящий момент ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась, в том числе благодаря снижению цены на нефть на мировом рынке и нетбеком между экспортом и внутренним рынком.

Напомним, Минэнерго и ФАС заключили с нефтяными компаниями топливные соглашения, направленные на стабилизацию цен на топливо. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал компании пойти на такой шаг и подписать соглашение.

Автор: Софья Куликова
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