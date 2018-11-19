Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии в Латинской Америке

Москва, 19 ноября. Роспотребнадзор предупредил граждан России, планирующих поездку в латиноамериканские страны, об угрозе дифтерии в данном регионе. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в результате беспорядков в Латинской Америке, в том числе в Венесуэле, отсутствия нужных товаров и лекарств, зафиксированы факторы, обуславливающие передачу инфекционных болезней. Также отмечается, что в текущем году зарегистрирован рост заболеваемости дифтерией в Гаити и Колумбии.

Уточняется, что в уходящем году в Венесуэле было зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заболевания дифтерией, из которых 80 закончились смертью.

Российское ведомство напоминает, что ключевой профилактической мерой против дифтерии является прививка. Роспотребнадзор советует гражданам РФ, которые планируют поездку в страны Латинской Америки, провести вакцинацию против дифтерии не позднее, чем за 14 дней до старта путешествия, а также воздержаться от поездок в неблагополучные районы указанного региона.