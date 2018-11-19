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Опубликовано видео задержания вооруженного мужчины у здания правительства Камчатки

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Опубликовано видео задержания вооруженного мужчины у здания правительства Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 19 ноября. Вооруженного пенсионера задержали у здания правительства Красноярского края в Петропавловске-Камчатском. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

На кадрах записи можно видеть, что на площади у здания правительства остановилась машина. Из нее вышел мужчина с пакетом в руках. Из него он достал предмет похожий на обрез и направился в сторону здания.

Подоспевшие сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его полицейским. Мотивы мужчины пока неизвестны. Идет проверка.

Автор: Ярослава Замысловатова
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