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Политика

Сирия: команда де Мистуры примет участие в переговорах в Астане

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Сирия: команда де Мистуры примет участие в переговорах в Астане

Москва, 19 ноября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и его команда, по предварительным данным, примут участие в переговорах по Сирии, которые состоятся в конце ноября в Астане.

Об этом рассказали в министерстве иностранных дел Казахстана. Ранее стало известно, что переговоры пройдут в столице Казахстана 28–29 ноября. Как говорилось в сообщении министерства иностранных дел Казахстана, государства-гаранты «астанинского» процесса – Россия, Турция и Иран – договорились о проведении очередной, 11-й международной встречи высокого уровня по Сирии.

Она пройдет в конце ноября. В переговорах примут участие представители Дамаска, сирийской вооруженной оппозиции, на данную встречу приглашаются наблюдатели — ООН и Иордания.

Кроме того, стало известно, что США не примут участие во встрече.

Сирия: команда де Мистуры примет участие в переговорах в Астане

Автор: Алия Садыкова
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