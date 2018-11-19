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Политика

В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа в Аргентине

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В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа в Аргентине

Москва, 19 ноября. Российская сторона надеется, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Аргентине может быть обстоятельной. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной», — заявил он.

Ушаков уточнил, что в настоящее время неизвестно о возможном подписании каких-то совместных документов по результатам переговоров.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря состоится международный саммит G20.

В середине июля текущего года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры двух держав более двух часов обсуждали актуальную повестку дня, ситуацию в Сирии, а также двустороннее сотрудничество. По окончании встречи глава Белого дома заявил, что они с Путиным «потрясающе» провели время.

Автор: Андрей Крылов
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