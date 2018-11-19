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Шансов на выживание было мало: эксперт назвал возможную причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

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Подлодка "Сан-Хуан"

Военно-морские силы Аргентины опубликовали в своем Twitter фотографии обнаруженной дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Субмарина затонула год назад.

На снимках можно заметить серьезные разрушения части корпуса и гребной винт.

«Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, которые соответствуют носовой части и корме», — указано в сообщении ведомства.

Отметим, установить местонахождение судна помогла американская компания Ocean Infinity. Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что субмарина могла погибнуть из-за случайного попадания внутрь судна забортной воды.

«Вода могла пойти через шноркель [устройство забора воздуха, необходимо для работы двигателя внутреннего сгорания под водой и вентиляции отсеков] во время движения. Если она попала на аккумуляторы, могло произойти короткое замыкание, пожар, а далее — взрыв. А если это так, то шансов на выживание у экипажа было мало, 2% из 100.

У нас на Северном флоте похожая ситуация произошла в 1961 году прошлого века с первой ракетной подлодкой С-61. Тогда была плохая погода, мороз, а наши моряки шли под шноркелем. В общем, тоже пошла на дно.

Судно потом подняли, изучили обстановку и после этого лодки перестали так ходить. Просто на зарядку стали всплывать ночью. Вот такая ситуация», — говорит Дандыкин.

Рассказывая о причинах гибели подводной лодки «Сан-Хуан», собеседник ФАН подчеркнул, что экипаж мог изменить ситуацию, однако команде либо не хватило времени, либо опыта.

«Многое зависело от экипажа — если бы они вовремя устранили пожар, если бы у них было больше времени на реагирование, то взрыва могло и не произойти, остались бы живы. Но кто знает, что было в тот момент внутри?

Случился пожар, потом взрыв и все. Жалко ребят. Насколько я знаю, она на несколько фрагментов разрушилась и поднимать ее не собираются. В настоящее время практически все современные подводные лодки оборудуются ВНЭУ (Воздухонезависимые энергетические установки. — Прим. ФАН). Это позволяет им до трех недель находится без подзарядки батареи, больше шансов на выживание», — заключил эксперт.

Два процента из ста: эксперт рассказал о гибели подлодки «Сан-Хуан»

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Во время последнего сеанса связи с центром экипаж субмарины сообщил об аварии. В походе участвовало 44 человека, все они погибли. По предварительным данным, к трагедии мог привести взрыв на борту субмарины.

Автор: Сергей Чемеков
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