Астана, 18 ноября. Представители США не будут принимать участие во встрече по вопросам урегулирования в Сирии, которая пройдет в Астане 28 и 29 ноября. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«США сконцентрированы сегодня больше на вопросах борьбы с террористическими группировками, прежде всего речь идет об ИГ1 (организация запрещена в РФ), а эти вопросы, как вы знаете, не входят в повестку дня астанинского процесса», — сказал Абдрахманов.

Страны-гаранты мирного урегулирования в Сирии проведут встречу в астанинском формате. Представители РФ, Ирана и Турции обсудят ситуацию в провинции Идлиб, а также вопрос возвращения сирийских беженцев на родину и постконфликтное восстановление в республике.

Напомним, астаниниский формат переговоров лидеров стран-гарантов урегулирования в Сирии зарекомендовал себя как действенный механизм. В ходе встречи в Астане было принято решение о создании четырех зон деэскалации.

Международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Вашингтон поддерживает боевиков, препятствуя мирному урегулированию в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.