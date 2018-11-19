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Сирия: США не будут участвовать в переговорах по САР в Астане

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Сирия: США не будут участвовать в переговорах по САР в Астане

Астана, 18 ноября. Представители США не будут принимать участие во встрече по вопросам урегулирования в Сирии, которая пройдет в Астане 28 и 29 ноября. Об этом  сообщил в понедельник глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«США сконцентрированы сегодня больше на вопросах борьбы с террористическими группировками, прежде всего речь идет об ИГ1 (организация запрещена в РФ), а эти вопросы, как вы знаете, не входят в повестку дня астанинского процесса», — сказал Абдрахманов.

Страны-гаранты мирного урегулирования в Сирии проведут встречу в астанинском формате. Представители РФ, Ирана и Турции обсудят ситуацию в провинции Идлиб, а также вопрос возвращения сирийских беженцев на родину и постконфликтное восстановление в республике.

Напомним, астаниниский формат переговоров лидеров стран-гарантов урегулирования в Сирии зарекомендовал себя как действенный механизм. В ходе встречи в Астане было принято решение о создании четырех зон деэскалации.

Международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Вашингтон поддерживает боевиков, препятствуя мирному урегулированию в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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