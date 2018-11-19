Американский хоккеист назвал российских женщин «чернобыльскими уродами»

Вашингтон, 19 ноября. Американский хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chicklets высказался о жизни в России. Он оценил красоту российских девушек. По словам спортсмена, в РФ женщины «либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет».

Как пишет «Чемпионат.com», Уитни добавил, что «есть отвратительные женщины, либо бомбы».

«Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — подчеркнул хоккеист.

Кроме того, канадец высказался о вкусе российских мужчин. Он уточнил, что у них квартиры размером «с ванную». При этом они водят люксовые автомобили и носят Louis Vuitton и Gucci.

Ранее двоюродный брат нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Макси Бьянкуччи раскритиковал Диего Марадону. Поводом к этому послужило резкое заявление Диего Марадоны о том, что слабый характер Месси не позволит ему стать лидером команды.