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Песков рассказал, когда пройдет ежегодная пресс-конференция Путина

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Песков рассказал, когда пройдет ежегодная пресс-конференция Путина

Москва, 19 ноября. Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая проходит ежегодно, в 2018 году состоится по традиции в декабре, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у официального представителя российского лидера, когда пройдет традиционная большая пресс-конференция для российских и иностранных представителей СМИ.

«Пресс-конференция будет в декабре традиционно, этот традиционный формат сохранится», — цитирует Пескова ТАСС.

Песков рассказал, когда пройдет ежегодная пресс-конференция Путина

Напомним, в прошлом году полномасштабная беседа президента с журналистами из России и зарубежных стран состоялась 14 декабря. Большая пресс-конференция Путина прошла под знаком двух важнейших событий: вывода российских войск из Сирии и заявления президента, что он принял решение участвовать в выборах-2018. Транслировали мероприятие ведущие телевизионные каналы, также можно было следить за пресс-конференцией в Сети.

Возможность принять участие в большой пресс-конференции президента и задать ему вопрос, как правило, получают заранее обратившиеся за аккредитацией представители российских СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также аккредитованные при МИД РФ журналисты зарубежных изданий. 

Автор: Екатерина Кухарева
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