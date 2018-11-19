В ФК «Енисей» отреагировали на задержание Аленичева за вождение в пьяном виде

Красноярск, 19 ноября. В красноярском клубе «Енисей» прокомментировали сообщения о задержании главного тренера ФК Дмитрия Аленичева за вождение в пьяном виде.

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что клуб в курсе ситуации.

«Никаких дополнительных санкций в отношении специалиста руководство клуба применять не планирует», — подчеркнул он.

Напомним, информацию о задержании Аленичева за пьяную езду в понедельник распространил портал Newslab.Ru. По данным издания, в субботу, 17 ноября, наставник «Енисея» якобы весело проводил время в баре, где распивал алкоголь, а потом внезапно поссорился с одним из гостей. После Аленичев покинул бар, а его оппонент обратился в полицию с жалобой на пьяного водителя. Патруль ДПС остановил машину, за рулем которой находился Аленичев.

Ему предложиди пройти медосвидетельствование, но тот отказался, причем якобы сделал это в грубой форме и даже угрожал полицейским. В итоге его задержали.