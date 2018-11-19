Москва, 19 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин может посетить съезд партии «Единая Россия», который намечен на 7-8 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Съезд «Единой России», насколько я знаю, действительно готовится, и нельзя исключать, что Владимир Путин примет участие», — рассказал официальный представитель президента журналистам.

Стоит отметить, что российский лидер, как правило, не посещает рядовые съезды партии с 2012 года. Исключение составляют только предвыборные собрания. Так, в 2016 году Путин прибыл на съезд перед думкой кампанией, а в 2017 году в преддверии президентской.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал о том, что ежегодная большая пресс-конференция Путина для российских и иностранных представителей СМИ пройдет в 2018 году по традиции в декабре. По словам Пескова, традиционный формат сохранится, его не собираются менять.