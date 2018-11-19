Москва, 19 ноября. «Роснефть» может возобновить продажу моторного топлива со своих нефтеперерабатывающих заводов в понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Роснефть» приостановила продажу бензина, дизельного топлива и керосина на СПбМТСБ 15 ноября, сохранив за собой реализацию мазута. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, с высокой долей вероятности компания возобновит торги 19 ноября.

Вице-премьер Дмитрий Козак и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились 16 ноября о том, что компания возобновит участие в торгах. В пресс-службе компании добавили, что решение об уходе «Роснефти» с СПбМТСБ не принимали. У компании нет обязательства ежедневно продавать топливо.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба может вынести предписание «Роснефти» из-за приостановки торгов топливом на бирже. В ведомстве предложили ужесточить требования к участникам торгов.