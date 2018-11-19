Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Сроков проведения послания Путина Федеральному собранию пока нет — Песков

83
0 Оставить комментарий

Сроков проведения послания Путина Федеральному собранию пока нет — Песков

Москва, 19 ноября. В настоящее время нет сроков проведения послания президента Федеральному собранию, скорее всего, оно состоится в следующем году. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на данном этапе конкретных сроков по проведению послания Федеральному собранию нет.

«При этом нет никакого стандарта: то ли проводить его именно до нового года, оно может состояться и позже», — указал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также предположил, что, вероятно, данное мероприятие пройдет в будущем году.

Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение лидера страны парламенту, в котором президент выражает свое видение стратегических направлений развития Российской Федерации во всех сферах на ближайшее будущее.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.