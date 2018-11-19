ЦБ РФ временно ограничил «Юнистриму» валютообменные операции

Москва, 19 ноября. Центробанк России ограничил для платежной системы «Юнистрим» проведение наличных валютообменных операций на полгода из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства.

Об этом рассказал источник, близкий к компании. Как пишет «Коммерсант», регулятор принял такие меры по итогам проверки, которая прошла с 21 июня по 30 августа. Компания получила предписание от Банка России по доработке процедур идентификации источников происхождения денег клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций. Кроме того, Центробанк ограничил проведение валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, до 1 марта 2019 года.

Ранее Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ». Прекращение деятельности банка осуществлено в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.