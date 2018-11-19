ВМС Аргентины опубликовали фотографии затонувшей подлодки «Сан-Хуан»

Буэнос-Айрес, 19 ноября. Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии обнаруженной подводной лодки «Сан-Хуан», которая затонула в прошлом году при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Снимки опубликованы в Twitter ВМС Аргентины.

На снимках можно различить часть корпуса подводной лодки и движущий винт. В ВМС страны отметили, что были идентифицированы и другие части подлодки «Сан-Хуан». Обнаружить место затопления подлодки «Сан-Хуан» помогла американская компания Ocean Infinity.

«Также были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, которые соответствуют носовой части и корме», — говорится в сообщении ВМС Аргентины.

Подлодка «Сан-Хуан» в ноябре 2017 году осуществляла переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Экпипаж сообщил об аварии 15 ноября, после этого связь с судном была потеряна. Все 44 члена экипажа погибли. В ВМС страны сообщили, что причиной крушения мог стать взрыв.