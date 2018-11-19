Роспотребнадзор сообщил, что нужно знать при выборе меховых изделий

Москва, 19 ноября. Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке меховых изделий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве напоминают, что с 2016 года все меховые изделия должны маркироваться контрольным знаком — КИЗ. Отмечается, что КИЗ зеленого цвета говорит о том, что вещь сделана на отечественном рынке, красным знаком помечают зарубежные изделия.

«Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха», — следует из сообщения Роспотребнадзора.

Сообщается, что отцеплять и нарушать целостность контрольного знака от маркированного товара категорически запрещено, а также нельзя снова наносить КИЗ на другой товар.

КИЗ можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) по специальному номеру или в приложении «Проверка товаров» при просмотре QR-кода.

В ведомстве обратили внимание, что код можно без проблем прочитать с любого QR — считывателя на смартфоне.

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