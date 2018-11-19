Инвесторы из Британии купили 30% новых евробондов «Газпрома»

Москва, 19 ноября. Инвесторы из Великобритании и континентальной Европы выкупили большую часть нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на сумму 1 миллиард евро, интерес также проявили крупнейшие американские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых сделках компании. Об этом сообщил первый вице-президент «Газпромбанка», выступавшего одним из организаторов, Денис Шулаков.

«Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%», — рассказал он.

При этом Шулаков обратил особое внимание на то, что в сделке приняли участие крупнейшие и наиболее известные институциональные инвесторы из США и Нидерландов, которые не присутствовали при проведении предыдущих сопоставимых выпусков, передает ТАСС. По его словам, голландские инвесторы приобрели 7% выпуска, американские — 5%. Еще 8% купили инвесторы из Швейцарии.

Как сообщал летом текущего года министр финансов России Антон Силуанов, Минфин намерен в следующем году разместить евробонды на 7 миллиардов долларов. На этом, по его словам, обменные операции завершатся, и в 2020–2021 годах РФ будет размещать еврооблигации на 3 миллиарда долларов в год.