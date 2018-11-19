Ушаков: Дата переговоров Путина и Трампа в Аргентине согласовывается

Москва, 19 ноября. Дата переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Аргентине согласовывается.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как пишет ТАСС, по его словам, встреча лидеров может состояться во время саммита «двадцатки» в Аргентине. Дата переговоров сейчас согласовывается.

Ушаков уточнил, что в рамках саммита Путин и Трамп встретятся за столом переговоров. Сейчас стороны согласовывают время и дату мероприятия.

Ушаков подчеркнул, что Москва рассчитывает на «более или менее обстоятельную» встречу. Он также добавил, что не знает, будут ли подписаны документы по итогам переговоров лидеров. По его словам, повестка дня станет известна позже.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться на саммите G20 в Аргентине. Представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что глава государства может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Аргентине в конце ноября — начале декабря.