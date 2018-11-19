В Роскомнадзоре заявили, что новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки

Москва, 19 ноября. Новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей. Об этом рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Как пишет ТАСС, по словам Жарова, в ходе их исполнения запрашиваются только те данные, которые необходимы для идентификации.

Ранее Роскомнадзор поделился секретом борьбы с интернет-пиратством. Блокировка — это не панацея, считают в Роскомнадзоре, в том числе когда речь идет об интернет-пиратстве. Регулятор доволен, что правообладатели напрямую взаимодействуют с ведущими интернет-компаниями для борьбы с распространением пиратского контента, что способствует саморегулированию отрасли. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.