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СМИ сообщили о задержании тренера «Енисея» за вождение в пьяном виде

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СМИ сообщили о задержании тренера «Енисея» за вождение в пьяном виде

Красноярск, 19 ноября. Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев был задержан за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает издание Newslab.Ru.

Согласно данным портала, 17 ноября наставник красноярского клуба выпивал в баре, где вступил в перепалку с одним из гостей. Затем российский специалист ушел из заведения, а участник конфликта позвонил в полицию и пожаловался на пьяного водителя.

Сотрудники городской ДПС остановили транспортное средство, за рулем которого находился 46-летний Аленичев.

Известно, что сотрудники ДПС предложили бывшему тренеру столичного «Спартака» пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, но специалист в нелицеприятной форме отказался и начал угрожать стражам порядка. В итоге тренера задержали, другие подробности не сообщаются.

Автор: Андрей Крылов
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