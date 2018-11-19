США намерены бороться с «доминирующей» позицией российского газа в Австрии

Вашингтон, 19 ноября. Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал Стратегию развития отношений с Австрией, в которой речь идет о необходимости безотлагательного противодействия растущему влиянию Российской Федерации и КНР в регионе.

Согласно документу, речь идет о «доминирующей» позиции Москвы на австрийском рынке природного газа, что в общей сложности представляется Вашингтону «большой проблемой».

Отмечается, что существенной угрозой остается усилившееся в течение последних лет преобладание России на австрийском и региональном рынках природного голубого топлива, передает RT.

«Мы будем добиваться долгосрочных усилий по продвижению альтернативных источников газовых поставок для регионального газораспределительного центра на территории Австрии», — следует из документа.

В июне текущего года австрийский лидер заявил, что Европе нет никакого смысла менять российский газ на сжиженный природный из Соединенных Штатов, поскольку американское топливо в два и даже три раза дороже.

Кроме того, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о необходимости поставок российского газа для энергетического снабжения Австрии, отметив взаимовыгодное взаимодействие «двух важнейших предприятий» — австрийского OMV и российской компании «Газпром».

Напомним, Вашингтон также выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку стремится продавать сжиженный природный газ Европе. Впрочем, страны Европейского союза, в том числе Германия, заинтересованы именно в поставках российского газа. Немецкие власти неоднократно отмечали экономическую выгоду данного проекта.