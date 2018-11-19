Донбасс: украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ЛНР

Луганск, 19 ноября. Украинские силовики за истекшие сутки четыре раза обстреляли Луганскую народную республику. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР. Отмечается, что под огонь попали Калиново, Лозовое, Логвиново и Желобок. Киевские силовики стреляли из минометов, вооружения БМП, а также крупнокалиберного оружия.

Напомним, очередное, «школьное» перемирие, вступило в силу в Донбассе 29 августа из-за начала учебного года. Несмотря на это, украинские силовики регулярно обстреливают территории Луганской и Донецкой народных республик. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они заявили о независимости. Донбасс решил отделиться от Украины после государственного переворота. Киев намерен вернуть территорию в свой состав.

За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек.