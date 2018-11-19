ФСС сообщил о максимальных и минимальных размерах декретных с 2019 года

Москва, 19 ноября. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит свыше 301 тыс. рублей, в уходящем году он составляет более 282 тыс. рублей. Об этом заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

В ФСС также объяснили, что для расчета размера пособия учитывают заработную плату за два прошлых года, но не выше максимальной базы, которая для начисления страховых взносов в фонд за минувшие два года составляет 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно.

Также отмечается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за указанный период отпуска с 1 января 2019 года вырастет практически до 52 тыс. рублей, передает ТАСС.

Напомним, с 1 мая этого года минимальный размер декретных был увеличен до 51 380 рублей.