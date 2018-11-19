Минобороны заявило о начале перевооружения ракетных войск на новые РСЗО

Москва, 19 ноября. Перевооружение с реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра «Смерч» на «Торнадо-С» начнется в армии России в 2018 году. Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Михаил Матвеевский.

По его словам, с этого года начинается перевооружение реактивных артиллерийских бригад с реактивных систем залпового огня «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С». Он уточнил, что последние имеют увеличенные характеристики по дальности и точности стрельбы.

Как пишет «Красная звезда», в войска также продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ».

Ранее сообщалось, что ужаснувшая британцев стрельба российских РСЗО «Ураган» попала на видео. Видео стрельбы из российских реактивных систем залпового огня на учениях «Восток-2018» шокировало британские СМИ. Кадры, на которых двадцатитонная машина «Ураган» выпускает по две 280-килограммовые ракеты в секунду, газета The Sun назвала «ужасающими».