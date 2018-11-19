С 2019 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 26 тысяч

Москва, 19 ноября. С 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет на 2 тысячи и превысит 26 тысяч рублей.

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 рублей», — цитирует представителя Федерального фонда социального страхования (ФСС) ТАСС.

Размер пособия рассчитывают на основе заработной платы застрахованного человека за два года. Но начисления страховых взносов в ФСС не должны превышать предельную базу, которая составляет 755 тысяч рублей для 2017 года и 815 тысяч рублей для текущего года.

Минимальный размер пособия с 1 января 2019 года увеличится до 4,5 тысячи рублей. Ранее показатель составлял 4,4 тысячи рублей.